С начала года более 30 рязанцев оштрафовали из-за вывесок и рекламных конструкций

С начала года 31 рязанца оштрафовали за ненадлежащее содержание вывесок и рекламных конструкций. Об этом сообщил
Нарушители заплатили 53 500 рублей административных штрафов.
Рязанцам напомнили, что в соответствии с правилами благоустройства территорий и городских округов информационные указатели, вывески, рекламные конструкции декоративное панно должны содержаться в надлежащем и технически исправном состоянии.
Ненадлежащее содержание грозит штрафом: для граждан — от 500 до 5000 рублей, для должностных лиц — от трех до 30 тысяч рублей, для юрлиц — от 10 до 200 тысяч.