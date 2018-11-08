Рязанский радиоуниверситет лишили аккредитации по нескольким специальностям

Рязанский радиоуниверситет лишился аккредитации по нескольким специальностям. Заключение экспертов опубликовано на
Вуз не прошел аккредитацию по направлениям подготовки:
- «Экономика и управление» (магистратура);
- «Менеджмент» (магистратура);
- «Государственное и муниципальное управление» (магистратура);
- «Экономика» (аспирантура);
- «Экономика и управление» (аспирантура);
- «Социология и социальная работа» (бакалавриат);
- «Социальная работа» (бакалавриат);
- «Философия, этика и религиоведение» (уровень подготовки кадров высшей квалификации).
Вуз имеет право продолжать обучение, но не может выдавать студентам дипломы гособразца по специальностям, которых лишили аккредитации.
Кроме того, студенты останутся без отсрочки от службы в армии.
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