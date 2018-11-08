Рязанский приборный завод присоединился к всероссийской акции «Неделя без турникетов»

Государственный Рязанский приборный завод (входит в КРЭТ) присоединился к всероссийской акции «Неделя без турникетов». За неделю предприятие посетили более ста учащихся школ города и области.
Им рассказали об основных этапах вековой истории завода, его современном развитии, о значимости АО «ГРПЗ» для экономического и оборонного потенциала страны.
Школьники посетили цеха и посмотрели, как используются передовые технологии для производства конкурентоспособной продукции. Некоторые также осмотрели выставку инновационных изделий, посвященную столетию Приборного завода.
Всех желающих прийти на завод не смогли принять за одну неделю, отведенную для акции, поэтому экскурсии планируют продолжить.
«Неделю без турникетов» проводит Союз машиностроителей России с 2015 года. АО «ГРПЗ» всегда участвует в акции, а также организует экскурсии в свой музей и на производственные площадки.