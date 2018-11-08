Рязанских пассажиров общественного транспорта продолжают опрашивать в часы пик

С 20 октября в Рязани
Специалисты ежедневно мониторят маршруты внутри транспортных средств в обе стороны. Уже выполнили 404 поездки из 498 на 83 маршрутах регулярных перевозок.
Всего в Рязани 303 остановки общественного транспорта (ООТ) и 540 остановочных пунктов (ОП). Для исследования были выбраны 480 ОП из которых отработаны 388. На 30-ти ключевых остановках специалисты проводят социологический опрос о необходимости изменения транспортных маршрутов. Опросы проводятся как на центральных, узловых остановках, так и в отдаленных районах города.
По результатам исследования организуют обсуждение и разработают рекомендации и предложения по оптимизации перевозок с представителями профессионального и научного сообщества.
К реализации проекта подключили