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16:05, 8 ноября 2018 180
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Рязанских пассажиров общественного транспорта продолжают опрашивать в часы пик

Рязанских пассажиров общественного транспорта продолжают опрашивать в часы пик

С 20 октября в Рязани начался опрос пассажиров общественного транспорта. В рамках проводимых исследований, организованных институтом развития транспортных систем, опросили порядка 2500 человек. Кроме того, на сайте твоярязань.рф на вопросы ответили еще 2000 человек.

Специалисты ежедневно мониторят маршруты внутри транспортных средств в обе стороны. Уже выполнили 404 поездки из 498 на 83 маршрутах регулярных перевозок.

Всего в Рязани 303 остановки общественного транспорта (ООТ) и 540 остановочных пунктов (ОП). Для исследования были выбраны 480 ОП из которых отработаны 388. На 30-ти ключевых остановках специалисты проводят социологический опрос о необходимости изменения транспортных маршрутов. Опросы проводятся как на центральных, узловых остановках, так и в отдаленных районах города.

По результатам исследования организуют обсуждение и разработают рекомендации и предложения по оптимизации перевозок с представителями профессионального и научного сообщества.

К реализации проекта подключили научное сообщество — студию социологических исследований и общественной экспертизы «БЛОКПОСТ». Кроме того, заключили соглашения о сотрудничестве в рамках исследования с профильными вузами (РГУ имени С. А. Есенина, РГАТУ имени П. А. Костычева, РИ (ф) МПУ).


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