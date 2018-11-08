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22:01, 8 ноября 2018 333
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Рязанские приставы отправили домой пятерых иностранцев

Рязанские приставы отправили домой пятерых иностранцев

Рязанские приставы отправили домой пятерых иностранцев. Об этом сообщила пресс-служба регионального УФССП России.

В четверг, 8 ноября, из международного аэропорта «Внуково» прямым рейсом «Москва — Ташкент» вылетел самолет с гражданами Узбекистана, который доставил иностранцев на родину.

В отношении нарушителей возбудили административные дела по части 1.1 статьи 18.8 КоАП. По решению суда им назначен административный штраф и принудительное выдворение из России.

Судебные приставы препроводили иностранцев до пункта пропуска через государственную границу России.


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