Рязанские приставы отправили домой пятерых иностранцев. Об этом сообщила пресс-служба регионального УФССП России.
В четверг, 8 ноября, из международного аэропорта «Внуково» прямым рейсом «Москва — Ташкент» вылетел самолет с гражданами Узбекистана, который доставил иностранцев на родину.
В отношении нарушителей возбудили административные дела по части 1.1 статьи 18.8 КоАП. По решению суда им назначен административный штраф и принудительное выдворение из России.
Судебные приставы препроводили иностранцев до пункта пропуска через государственную границу России.