Рязанцы определились с делегатами съезда «Единой России»

Рязанцы определились с делегатами, которые станут участниками всероссийского съезда партии «Единая Россия». Решение приняли на конференции, прошедшей в четверг, 8 ноября.
Рязанское отделение представят четыре делегата: директор милославской СОШ Нелли Кривобокова, директор областного научно-методического центра народного творчества Елена Шаповская, директор рязанской школы №44 Ольга Соболева и заместитель секретаря местного отделения Рыбновского района Владимир Иваничкин.
«Очень почетно и ответственно быть делегатом от регионального отделения на всероссийском съезде», — прокомментировала Ольга Соболева.
По мнению Елены Шаповской, участие в таком масштабном партийном мероприятии позволит познакомиться с опытом единороссов из других регионов.
«Мне будет интересно пообщаться с коллегами и узнать, как у них реализуются партийные проекты, какие возникают проблемы в работе и как они решаются, — рассказала она. — Думаю, это поможет более эффективно организовать деятельность проекта „Культура малой Родины“ на территории Рязанской области».