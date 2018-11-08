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17:46, 8 ноября 2018 308
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Рязанцы определились с делегатами съезда «Единой России»

Рязанцы определились с делегатами съезда «Единой России»

Рязанцы определились с делегатами, которые станут участниками всероссийского съезда партии «Единая Россия». Решение приняли на конференции, прошедшей в четверг, 8 ноября.

Рязанское отделение представят четыре делегата: директор милославской СОШ Нелли Кривобокова, директор областного научно-методического центра народного творчества Елена Шаповская, директор рязанской школы №44 Ольга Соболева и заместитель секретаря местного отделения Рыбновского района Владимир Иваничкин.

«Очень почетно и ответственно быть делегатом от регионального отделения на всероссийском съезде», — прокомментировала Ольга Соболева.

По мнению Елены Шаповской, участие в таком масштабном партийном мероприятии позволит познакомиться с опытом единороссов из других регионов.

«Мне будет интересно пообщаться с коллегами и узнать, как у них реализуются партийные проекты, какие возникают проблемы в работе и как они решаются, — рассказала она. — Думаю, это поможет более эффективно организовать деятельность проекта „Культура малой Родины“ на территории Рязанской области».


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