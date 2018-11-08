Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

21:28, 8 ноября 2018 233
 0    0

Рязанцев попросили помочь в поисках пропавшего 43-летнего москвича

Рязанцев попросили помочь в поисках пропавшего 43-летнего москвича

Рязанцев попросили помочь в поисках пропавшего 43-летнего москвича. Об этом сообщили в группе поисково-спасательного отряда «Liza Alert Рязань» «ВКонтакте».

Павел Николаевич Степанов 26 октября ушел из дома в Подмосковье, до сих пор о его местонахождении ничего неизвестно.

Приметы: рост 180 см, нормального телосложения каре-зеленые глаза, русые волосы.

Одежда: черная куртка, черная кофта на молнии, коричневая футболка, синие джинсы, голубые кроссовки с белыми вставками.

Всех, кто что-то знает о пропавшем, просят звонить по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
22:01, 8 ноября 2018
Рязанские приставы отправили домой пятерых иностранцев
21:28, 8 ноября 2018
Рязанцев попросили помочь в поисках пропавшего 43-летнего москвича
19:24, 8 ноября 2018
В Москве задержали еще одного подозреваемого в жестоком убийстве матери и сына
17:55, 8 ноября 2018
За десять лет рязанские единороссы рассмотрели более 42 тысяч обращений граждан 1
17:54, 8 ноября 2018
В Канищеве начали ремонтировать разбитый асфальт у детской поликлиники
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 неделя назад
Страховой мегаполис: как изменится рынок ОСАГО в 2019 году

Страховой мегаполис: как изменится рынок ОСАГО в 2019 году

Новый пакет законодательных инициатив позволит решить наиболее острые вопросы.

Популярное
Комментируемое
Новое
11:38, 26 октября 2018 26 080
Глава Росгвардии открыл в Рязани закладной камень памятника погибшим силовикам
18:39, 3 ноября 2018 24 357
В Рязанской области загорелся газопровод 1
18:11, 3 ноября 2018 22 564
В Египте потерпел крушение новый истребитель МиГ-29М
19:50, 7 ноября 2018 22 553
В Москве жестоко убили женщину с 12-летним сыном 1
17:48, 3 ноября 2018 21 880
Козак заявил о невозможности госрегулирования цен на бензин 6
Все новости
Голосования

Приходилось ли вам давать взятку?

Окончание опроса: 12.11.2018
Архив голосований
Форум