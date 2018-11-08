Рязанцев попросили помочь в поисках пропавшего 43-летнего москвича. Об этом сообщили в группе поисково-спасательного отряда «
Павел Николаевич Степанов 26 октября ушел из дома в Подмосковье, до сих пор о его местонахождении ничего неизвестно.
Приметы: рост 180 см, нормального телосложения каре-зеленые глаза, русые волосы.
Одежда: черная куртка, черная кофта на молнии, коричневая футболка, синие джинсы, голубые кроссовки с белыми вставками.
Всех, кто что-то знает о пропавшем, просят звонить по телефонам: