Рязанца осудили за смертельное избиение человека. Об этом сообщил
В августе 2017 года мужчина вместе со своим ребенком во дворе дома играли в футбол. Соседка сделала замечание в адрес рязанца «о недопустимости игры с мячом вблизи постиранного белья», на что тот грубо ей ответил.
Молодой человек, который находился рядом, услышав грубость в адрес пожилой женщины, сделал мужчине замечание.
Рязанец отвел ребенка домой, вернулся и начал выяснять отношения с молодым человеком. Он предложил ему отойти в парк и «разобраться».
В парке зачинщик ударил потерпевшего по голове и груди, после чего скрылся.
Молодой человек получил телесные повреждения, от которых спустя пять дней скончался в больнице.
Суд признал злоумышленника виновным по части 4 статьи 111 УК РФ и назначил восемь лет колонии строгого режима.