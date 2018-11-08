Полиция поймала рязанца, взломавшего несколько гаражей через крыши

Полиция поймала рязанца, обокравшего два гаража в Московском районе. Об этом сообщила
Хозяева долгое время не навещали гаражи и поэтому не сразу обнаружили пропажу вещей.
Полицейские, прибывшие на место происшествия, выяснили, что один из гаражей взломали через крышу.
«Видимо, тщательно осматривая гараж, он нашел „слабое место“ соединения крыши и стены и с помощью нехитрых инструментов и физической силы расширил проем так, чтобы можно было забраться в помещение», — говорится в сообщении.
Злоумышленник похитил из гаража автозапчасти и садовый инвентарь
Выяснилось, что злоумышленник при взломе использовал длинную отвертку и ломтик.
Позже очевидцы рассказали правоохранителям, что аналогичным способом «вскрыли» еще один гараж, из которого похитили газовый баллон.
Один из местных жителей описал прохожего, которого заметил около гаражей с длинной отверткой.
Полицейские установили пункт приема вторсырья, который посещал взломщик. Там его тоже смогли узнать по словесному портрету.
В краже заподозрили 21-летнего рязанца, проживающего неподалеку от района, где располагались гаражи.
Злоумышленника задержали на окраине города. Выяснилось, что рязанец похожим способом украл из еще одного гаража телевизор, но продать его он не успел. Похищенное изъяли.
В отношении злоумышленника возбудили уголовные дела по части 2 статьи 158 УК РФ. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.