Названы лучшие марки куриного филе

Эксперты «Росконтроля» назвали лучшие марки куриного филе. Результаты исследования опубликованы на
Специалисты исследовали шесть марок куриного филе: «Мираторг», «Троекурово», «Ржевское подворье», «Куриное царство», «Петелинка» и «Первая свежесть».
Эксперты проверяли продукцию на наличие антибиотиков и гормонов, на пищевую ценность, свежесть и жирность. Филе компаний «Троекурово» и «Куриное царство» попало в черный список из-за увеличения веса с помощью инъекций растворами с солями пищевых кислот.
У всех производителей недостоверной оказалась маркировка о показателях пищевой ценности. У филе от «Петелинки» уровень жира превышал показатели, заявленные на упаковке, у остальных производителей — был ниже. Также у тушки всех производителей, кроме «Троекурово» уровень белка оказался выше заявленного.
По показателям свежести лидером оказалось филе марки «Мираторг». Наименее свежим признали филе марок «Куриное царство» и «Ржевское подворье». Продукция всех производителей оказалась безопасной по микробиологическим и физико-химическим показателям.