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12:50, 8 ноября 2018 129
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Коммунальщики убрали кучу земли, оставленную после ремонта теплотрассы в Песочне

Коммунальщики убрали кучу земли, оставленную после ремонта теплотрассы в Песочне

Фото: Администрация Рязани

Коммунальщики убрали кучу земли, оставленную после ремонта теплотрассы в Песочне. Об этом сообщила пресс-служба администрации Рязани.

Ранее жители улицы Новоселов пожаловались, что рабочие «забыли на газонах» грязь еще в октябре.

Сотрудники РМПТС благоустроили территорию на улице Новоселов.

Помимо этого, отмечается, что специалисты префектуры Октябрьского района выехали на место, где газон жилого дома превратили в проезжую часть.

«О результатах проверки сообщим дополнительно», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее в редакцию RZN.info обратились жители Песочни, которые рассказали, что из-за ремонта теплотрассы и перекрытия в связи с этим дороги на улице Новоселов жители города начали ездить по газонам.

Кроме того, когда ремонт завершился, рабочие оставили кучи земли и грязи на тротуарах.


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