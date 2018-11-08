Коммунальщики убрали кучу земли, оставленную после ремонта теплотрассы в Песочне. Об этом сообщила пресс-служба администрации Рязани.
Ранее жители улицы Новоселов пожаловались, что рабочие «
Сотрудники РМПТС благоустроили территорию на улице Новоселов.
Помимо этого, отмечается, что специалисты префектуры Октябрьского района выехали на место, где газон жилого дома
«О результатах проверки сообщим дополнительно», — говорится в сообщении.
Напомним, ранее в редакцию RZN.info обратились жители Песочни, которые рассказали, что из-за ремонта теплотрассы и перекрытия в связи с этим дороги на улице Новоселов жители города начали ездить по газонам.
Кроме того, когда ремонт завершился, рабочие оставили кучи земли и грязи на тротуарах.