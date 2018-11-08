Касимовский детский сад стал лауреатом национальной премии «Сохраненные реликвии». Об этом сообщил
Коллектив детского сада №16 разработал проект «Дом, в котором мы живем», который направлен на «вовлечение родителей в жизнь дошкольного учреждения, создание единого воспитательно-образовательного пространства, развитие творческих способностей детей».
Проект стал лауреатом Национальной премии в номинации «За вклад в развитие семейной культуры». Награду коллективу вручили на торжественном мероприятии в Музее Победы в Москве.