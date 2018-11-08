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14:42, 8 ноября 2018 380
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Касимовский детский сад стал лауреатом национальной премии

Касимовский детский сад стал лауреатом национальной премии

Касимовский детский сад стал лауреатом национальной премии «Сохраненные реликвии». Об этом сообщил сайт правительства Рязанской области.

Коллектив детского сада №16 разработал проект «Дом, в котором мы живем», который направлен на «вовлечение родителей в жизнь дошкольного учреждения, создание единого воспитательно-образовательного пространства, развитие творческих способностей детей».

Проект стал лауреатом Национальной премии в номинации «За вклад в развитие семейной культуры». Награду коллективу вручили на торжественном мероприятии в Музее Победы в Москве.


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