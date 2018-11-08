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16:42, 8 ноября 2018 620
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Годсума в первом чтении приняла законопроект о запрете военным публиковать свои данные

Годсума в первом чтении приняла законопроект о запрете военным публиковать свои данные

Госдума в первом чтении приняла законопроект, согласно которому военным запрещается размещать в интернете и СМИ информацию о деятельности и месте службы. Об это передает РИА «Новости».

За нарушение запрета грозит наказание, а если военные служат по контракту, то увольнение.

Как отметили разработчики, военнослужащими заинтересованы иностранные спецслужбы, а также террористические и экстремистские организации.

Авторы предложили запретить публиковать любые сведения о себе, других военнослужащих, в том числе фото-, видео и данные о местоположении, если они позволяют «раскрыть их ведомственную принадлежность, информацию о служебной деятельности и месте дислокации».

На уволенных с военной службы предлагаемые нормы не распространяются.


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