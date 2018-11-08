Годсума в первом чтении приняла законопроект о запрете военным публиковать свои данные

Госдума в первом чтении приняла законопроект, согласно которому военным запрещается размещать в интернете и СМИ информацию о деятельности и месте службы. Об это передает РИА «
За нарушение запрета грозит наказание, а если военные служат по контракту, то увольнение.
Как отметили разработчики, военнослужащими заинтересованы иностранные спецслужбы, а также террористические и экстремистские организации.
Авторы предложили запретить публиковать любые сведения о себе, других военнослужащих, в том числе фото-, видео и данные о местоположении, если они позволяют «раскрыть их ведомственную принадлежность, информацию о служебной деятельности и месте дислокации».
На уволенных с военной службы предлагаемые нормы не распространяются.