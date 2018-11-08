Бонусы и скидки. В свой день рождения «Сбербанк» устроит клиентам «Зеленый день»

«Сбербанк» встретит свое 177-летие под девизом «Зеленый день — самый выгодный день в году!». Клиентов ждет снижение цен и большая доступность банковских и небанковских продуктов.

Со всеми предложениями можно будет ознакомиться онлайн, на специальном лэндинге на сайте .

«Зеленый день» стартует для розничных и корпоративных клиентов 11 ноября и продлится до 12 ноября для розничных и до 17 ноября для корпоративных клиентов.

«Мы хотим, чтобы день рождения „Сбербанка“ стал настоящим праздником для наших клиентов, партнеров и сотрудников. Поэтому мы запускаем новую ежегодную акцию. Наш „Зеленый день“ должен стать хорошей традицией и мы рассчитываем, что каждый год к нему будут присоединяться новые партнеры. Наша задача — сделать так, чтобы этот день был по-настоящему самым выгодным в году», — прокомментировал председатель правления «Сбербанка» Герман Греф.

Предложения для розничных и корпоративных клиентов:

каждая 177 заявка на ипотеку, поданная через сервис ДомКлик с 00:00 11.11.2018 по 23:59 12.11.2018 года получает дисконт 1,7 п.п. к процентной ставке. Дополнительно по всем заявкам, поданным 12 ноября 2018 года через все каналы — дисконт 0,5 п.п. к процентной ставке. Дисконты 1,77 п.п. и 0,5 п.п. суммируются;

по 23:59 года получает дисконт 1,7 п.п. к процентной ставке. Дополнительно по всем заявкам, поданным 12 ноября 2018 года через все каналы — дисконт 0,5 п.п. к процентной ставке. Дисконты 1,77 п.п. и 0,5 п.п. суммируются; вклад со ставкой 7,5% годовых;

потребительские онлайн-кредиты от 11,77% годовых;

заказ бизнес-карты с кешбэком 17,7%;

промо-депозит для юридических лиц со ставкой на 17,7% выше действующих публичных ставок.

Также 12 ноября с 00:00 по 23:59 платежи от физических лиц юридическим лицам, сделанные в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», будут проводиться без комиссии.

Предложения компаний экосистемы «Сбербанка»:

Маркетплейс «Беру!» приготовил к празднику специальную распродажу. Приобрети товары можно будет со скидками до 30%. Все цены, в честь «Зеленого дня» будут оканчиваться на 77.

Сервис DocDoc предоставит доступ к услуге телемедицины на особых условиях. За 1,77 руб. на первый месяц. В честь «Зеленого дня» клиенты смогут получить безлимитное количество онлайн-консультаций с врачами.

СберМобайл предложит специальный тариф, в рамках которого абоненты каждый месяц смогут расходовать 15 Гб и 300 мин звонков по России. Ежемесячная абонентская плата в течение года составит 177 рублей в месяц, что почти втрое ниже обычной стоимости аналогичного тарифного плана СберМобайл.

Компания «Эвотор» предложит ряд терминалов по цене в 2 раза ниже обычной стоимости. Специальная цена будет действительна для 177 терминалов.

«Сбербанк Лизинг» предложит специальные условия на приобретение автомобилей в лизинг: 177 грузовых автомобилей (Камаз / МАЗ) по сниженной на 7,7% стоимости от розничной цены и 177 легковых автомобилей (LADA / KIA) со сниженной на 1,77 п.п. ставкой по лизингу.

«Деловая среда» предоставит образовательный курс «120 секунд» для предпринимателей по сниженной стоимости: 1770 руб. вместо 4900 руб.

Крупные торговые центры заявили о готовности своих арендаторов (магазинов, кафе и ресторанов) предоставить скидки на товары от 7 до 17% в зависимости от стоимости покупок.

В акции «Зеленый день» принимают участие более 400 партнеров по всей России — кинотеатры, интернет-магазины, развлекательные центры, автомобильные дилеры, аптеки, рестораны, компании, предлагающие медицинские, туристические услуги, услуги сотовой связи, а также федеральные торговые сети.

Специальные предложения в эти дни действуют и для участников программы «Спасибо от Сбербанка»:

Совершая любые покупки по карте Visa или Mastercard в аптеках и на заправках, участники получат 1,77% бонусами СПАСИБО дополнительно к начислениям от банка.

Совершая любые покупки по карте Visa или Mastercard в кафе и ресторанах, участники получат 17,7% бонусами СПАСИБО дополнительно к начислениям от банка.

При оплате проезда в общественном транспорте бесконтактной картой «Сбербанка» или смартфоном участники также получат 17,7% бонусами СПАСИБО.

При регистрации в сервисе «Сбербанк Профиль» новые пользователи получат предложение стать клиентами банка, оформить карту Mastercard Standard или Gold и стать участниками программы лояльности «Спасибо от Сбербанка». Клиентам, оформившим карту Gold в праздничные дни и совершившим по ней покупку до 15 декабря, будут начислены 1500 бонусов СПАСИБО в подарок. Оформив карту Standard и совершив по ней покупку до 15 декабря, клиенты получат 500 бонусов СПАСИБО, а совершив вторую покупку — еще 500.

При покупке у партнеров программы участники получают повышенные бонусы СПАСИБО (до 17,7%) или купон на скидку до 50% в обмен на 1,77 бонуса.

В течение «Зеленого Дня» отделения «Сбербанка» будут работать в особом режиме. 11 ноября (воскресенье) будут открыты более 2100 дополнительных ВСП, а в понедельник (12 ноября) — более 9500 отделений, где клиенты смогут открыть вклад «Зеленый День».