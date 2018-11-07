Житель Сапожковского района получил реальный срок за кражу еды из холодильника собутыльника

Двоих жителей Сапожковского района осудили за кражу еды из холодильника собутыльника. Об этом сообщила
Известно, что летом этого года мужчина и женщина пришли в гости к их знакомому, где все вместе выпили. После этого осужденные забрали продукты потерпевшего, несмотря на его возражения.
В отношении злоумышленников возбудили уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 161 УК РФ. В суде они признали свою вину и раскаялись.
В результате женщину приговорили к условному заключению сроком на два с половиной года, мужчину — к трем с половиной годам в колонии строгого режима.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.