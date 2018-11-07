Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

13:01, 7 ноября 2018 247
 0    0

Житель Сапожковского района получил реальный срок за кражу еды из холодильника собутыльника

Житель Сапожковского района получил реальный срок за кражу еды из холодильника собутыльника

Двоих жителей Сапожковского района осудили за кражу еды из холодильника собутыльника. Об этом сообщила пресс-служба райсуда.

Известно, что летом этого года мужчина и женщина пришли в гости к их знакомому, где все вместе выпили. После этого осужденные забрали продукты потерпевшего, несмотря на его возражения.

В отношении злоумышленников возбудили уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 161 УК РФ. В суде они признали свою вину и раскаялись.

В результате женщину приговорили к условному заключению сроком на два с половиной года, мужчину — к трем с половиной годам в колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
14:03, 7 ноября 2018
В Елатьме открыли мемориальную доску герою Советского Союза Грибкову
13:45, 7 ноября 2018
Под Рязанью с подпольного спиртзавода изъяли более 40 тонн нелегальной продукции. Видео
13:24, 7 ноября 2018
В Рязани ищут очевидцев наезда на пешехода в Горроще
13:02, 7 ноября 2018
Студенты семинарии помогли строительству храма Василия Рязанского
13:01, 7 ноября 2018
Житель Сапожковского района получил реальный срок за кражу еды из холодильника собутыльника
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 неделя назад
Самосознание малороссийского народа и автокефалия Украинской Церкви

Самосознание малороссийского народа и автокефалия Украинской Церкви

Какая страшная трагедия самосознания. Но как она произошла?

Популярное
Комментируемое
Новое
11:38, 26 октября 2018 25 918
Глава Росгвардии открыл в Рязани закладной камень памятника погибшим силовикам
18:39, 3 ноября 2018 24 041
В Рязанской области загорелся газопровод 1
18:11, 3 ноября 2018 22 420
В Египте потерпел крушение новый истребитель МиГ-29М
17:48, 3 ноября 2018 21 690
Козак заявил о невозможности госрегулирования цен на бензин 5
17:44, 28 октября 2018 20 109
Строители храма Василия Рязанского залили бетон на высоте три метра 13
Все новости
Голосования

Приходилось ли вам давать взятку?

Окончание опроса: 12.11.2018
Архив голосований
Форум