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12:40, 7 ноября 2018 792
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За пять месяцев рязанские врачи успешно выполнили более 20 операций по снижению веса для диабетиков

За пять месяцев рязанские врачи успешно выполнили более 20 операций по снижению веса для диабетиков

За пять месяцев рязанские врачи успешно выполнили более 20 операций по снижению веса для диабетиков. Об этом сообщил сайт регионального минздрава.

Хирурги городской клинической больницы №11 выполнили билиопанкреатическое шунтирование у двух пациентов весом 150 кг и 160 кг с избыточной массой тела и сахарным диабетом второго типа.

Отмечается, что «срок восстановления после лапароскопической операции в обоих случаях минимален», на пятые сутки пациентов выписали домой.

По словам врача-хирурга Андрея Мельникова, с июня 2018 года в больнице выполнили 23 подобных операции. «Пациенты успешно избавились от десятков лишних килограммов», — сказал он.


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