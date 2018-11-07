За пять месяцев рязанские врачи успешно выполнили более 20 операций по снижению веса для диабетиков. Об этом сообщил
Хирурги городской клинической больницы №11 выполнили билиопанкреатическое шунтирование у двух пациентов весом 150 кг и 160 кг с избыточной массой тела и сахарным диабетом второго типа.
Отмечается, что «срок восстановления после лапароскопической операции в обоих случаях минимален», на пятые сутки пациентов выписали домой.
По словам врача-хирурга Андрея Мельникова, с июня 2018 года в больнице выполнили 23 подобных операции. «Пациенты успешно избавились от десятков лишних килограммов», — сказал он.