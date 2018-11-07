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11:25, 7 ноября 2018 704
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В Сасове осудили узбекистанца, который пытался дать взятку полицейскому

В Сасове осудили узбекистанца, который пытался дать взятку полицейскому

В Сасове осудили узбекистанца, который пытался дать взятку полицейскому. Об этом сообщил сайт райсуда.

Инцидент произошел в июне 2018 года. Сотрудники полиции остановили автобус с иностранцами, чтобы проверить документы. Оказалось, что у четырнадцати из них не было разрешения не пребывание в стране.

Чтобы избежать административной ответственности, один из нарушителей предложил уполномоченному должностному лицу МО МВД России «Сасовский» 28 тысяч рублей.

Мужчина полностью признал свою вину.

Суд признал его виновным и назначил штраф 120 тысяч рублей. До судебного разбирательства он более четырех месяцев находился под стражей, поэтому его освободили от отбывания назначенного наказания в виде штрафа.

Приговор не вступил в законную силу.


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