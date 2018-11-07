В Сасове осудили узбекистанца, который пытался дать взятку полицейскому. Об этом сообщил
Инцидент произошел в июне 2018 года. Сотрудники полиции
Чтобы избежать административной ответственности, один из нарушителей предложил уполномоченному должностному лицу МО МВД России «Сасовский» 28 тысяч рублей.
Мужчина полностью признал свою вину.
Суд признал его виновным и назначил штраф 120 тысяч рублей. До судебного разбирательства он более четырех месяцев находился под стражей, поэтому его освободили от отбывания назначенного наказания в виде штрафа.
Приговор не вступил в законную силу.