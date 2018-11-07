В Рязани ищут очевидцев наезда на пешехода в Горроще. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.
ДТП произошло 21 сентября 2018 года около 00:30. Возле дома №9 по улице Гагарина неизвестный автомобиль сбил мужчину и скрылся с места аварии.
Пешеход получил травмы.
Полицейские устанавливают машину и личность водителя-нарушителя.
Всех, кто располагает какой-либо информацией по факту данного ДТП, попросили обращаться по телефонам: 29-95-86, 46-30-40 или по адресу: улица Лесная, дом №28 кабинет 211.