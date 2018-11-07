В Рязань на международный конкурс приедут скрипачи из Греции, Латвии, Беларуси и Крыма

С 10 по 13 ноября в Рязани пройдет XIII Международный конкурс скрипачей имени Владимира Бобылева. Об этом сообщил
В этом году на участие в конкурсе подали 42 заявки музыканты из Греции, Латвии, Беларуси, Крыма.
На открытии конкурса выступит обладатель Гран-при XII Международного конкурса скрипачей имени Бобылева Лидия Ступакова-Конева, концертмейстер-лауреат Международных конкурсов Анна Тамаркина.
Работу возглавит Народный артист России, лауреат Международных конкурсов, лауреат премии Москвы, декан оркестрового факультета, заведующий кафедрой скрипки Московской государственной консерватории имени Чайковского, профессор Владимир Иванов.
На конкурсе пройдут мастер-классы членов жюри, участницы получат сертификаты о повышении квалификации на шесть академических часов.
Всех участников отметят благодарственными письмами и подарками, победителей ждут денежные премии и призы.
Гран-при вручат самым юным исполнителям.
Конкурс проводится в регионе с 2005 года.