В Елатьме открыли мемориальную доску герою Советского Союза Грибкову

В Елатомской школе открыли мемориальную доску выпускнику — Герою Советского Союза, старшему лейтенанту Николаю Грибкову. Об этом пишет ИД «
Доску открыла глава Елатомского городского поселения Людмила Анфимова. Школьники рассказали собравшимся биографию Николая Грибкова, затем присутствующие возложили к портрету Героя цветы. Память земляка почтили минутой молчания.
«Николай Иванович был моим крестным отцом, — рассказал на открытии местный житель Виктор Щербатов. — Его я помню добрым, отзывчивым и скромным человеком. Он не любил рассказывать о своих заслугах».
Проект по установке мемориальных досок Героям Советского Союза на зданиях школ, в которых они учились, реализуется по всей стране.
Всего в Касимовском районе установлено семь мемориальных досок.