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14:03, 7 ноября 2018 322
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В Елатьме открыли мемориальную доску герою Советского Союза Грибкову 1

В Елатьме открыли мемориальную доску герою Советского Союза Грибкову

Фото: ГУ МЧС по Рязанской области

В Елатомской школе открыли мемориальную доску выпускнику — Герою Советского Союза, старшему лейтенанту Николаю Грибкову. Об этом пишет ИД «Пресса».

Доску открыла глава Елатомского городского поселения Людмила Анфимова. Школьники рассказали собравшимся биографию Николая Грибкова, затем присутствующие возложили к портрету Героя цветы. Память земляка почтили минутой молчания.

«Николай Иванович был моим крестным отцом, — рассказал на открытии местный житель Виктор Щербатов. — Его я помню добрым, отзывчивым и скромным человеком. Он не любил рассказывать о своих заслугах».

Проект по установке мемориальных досок Героям Советского Союза на зданиях школ, в которых они учились, реализуется по всей стране.

Всего в Касимовском районе установлено семь мемориальных досок.


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