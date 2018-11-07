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15:33, 7 ноября 2018 358
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В четверг на восьми рязанских улицах отключат воду

В четверг на восьми рязанских улицах отключат воду

В четверг, 8 ноября, на восьми рязанских улицах отключат воду. Об этом сообщил сайт горадминистрации.

С 9:00 до 17:00 водоснабжения не будет в домах №№ 2, 4, 6, 6 корпус 1, 8 по улице Советской Армии.

С 9:00 до 13:00 воду отключат по адресам:

  • улица Ленинского Комсомола, дома №№ 89, 91, 93, 95, 97, 103, 104, 105-а, 106, 108, 128 и с корпусами;
  • улица 14-я Линия (от улицы Осипенко до улицы Строителей);
  • улица 11-я Линия;
  • улица 12-я Линия;
  • улица Осипенко (от улицы 14-я Линия до улицы 9-я Линия);
  • улица Стройкова, дома №№ 88, 88 корпус 1, 89, 89 корпус 1, 90, 91/41;
  • улица Островского, дом №44 корпус 1 (детский сад №80).

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