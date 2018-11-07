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19:46, 7 ноября 2018 437
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В центре Рязани прорвало водопровод

В центре Рязани прорвало водопровод

В среду, 7 ноября, в центре Рязани прорвало водопровод.

Прорыв трубы произошел на перекрестке улиц Есенина и Радищева.

По словам ремонтников, в ближайшее время они перекроют воду и движение транспорта, после чего начнутся аварийные работы.


Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

© RZN.info

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