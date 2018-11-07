Рязанские кинологи показали школьникам боевое оружие и выступили с служебными собаками. Фото

Рязанские кинологи показали ученикам Екимовской средней школы боевое оружие, а также рассказали о службе в полиции. Об этом сообщила
Детям рассказали о службе кинологов, розыске, конвоировании преступников, проверке подозрительного багажа, поиске оружия, наркотиков и взрывчатых веществ.
Для учеников выступили «четвероногие полицейские». Одна из собак определила, у кого в кармане находится имитация наркотиков, вторая нашла пистолет, спрятанный в подвеску автомобиля, третья «обезвредила» опасного преступника.
Школьникам также показали боевое оружие и снаряжение.