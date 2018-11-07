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10:01, 7 ноября 2018 945
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Рязанские кинологи показали школьникам боевое оружие и выступили с служебными собаками. Фото

Рязанские кинологи показали школьникам боевое оружие и выступили с служебными собаками. Фото

Рязанские кинологи показали ученикам Екимовской средней школы боевое оружие, а также рассказали о службе в полиции. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Детям рассказали о службе кинологов, розыске, конвоировании преступников, проверке подозрительного багажа, поиске оружия, наркотиков и взрывчатых веществ.

Для учеников выступили «четвероногие полицейские». Одна из собак определила, у кого в кармане находится имитация наркотиков, вторая нашла пистолет, спрятанный в подвеску автомобиля, третья «обезвредила» опасного преступника.

Школьникам также показали боевое оружие и снаряжение.


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