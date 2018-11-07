Следователи проверят информацию о воронежской пенсионерке, которой ампутировали не ту ногу

В Воронеже пенсионерке ампутировали левую ногу вместо правой. Следователи проверяют эту информацию, передает РИА «
Проводится доследственная проверка. Назначен осмотр места происшествия, изъята документация, опрашиваются очевидцы, родственники и медработники.
Как сообщили «
Сын женщины настоял на операции и отвез мать в больницу. Ее прооперировали и заявили, что операция прошла нормально.
Войдя в палату, мужчина увидел, что его матери ампутировали не правую стопу, а левую ногу — до середины бедра.
Как заявили медики, пациентке необходимо было ампутировать обе ноги. При этом, соответствующее направление из поликлиники исчезло, сообщил сын женщины.
В департаменте здравоохранения журналистам заявили, что решение об экстренной ампутации левой ноги принял консилиум врачей, поскольку конечность была «в опасном» состоянии.
Почему женщине не удалили стопу, пораженную гангреной, не уточняется.
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