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15:58, 7 ноября 2018 484
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Следователи проверят информацию о воронежской пенсионерке, которой ампутировали не ту ногу

Следователи проверят информацию о воронежской пенсионерке, которой ампутировали не ту ногу

В Воронеже пенсионерке ампутировали левую ногу вместо правой. Следователи проверяют эту информацию, передает РИА «Новости» со ссылкой на и.о. старшего помощника руководителя следственного управления СК по региону Ольгу Бовт.

Проводится доследственная проверка. Назначен осмотр места происшествия, изъята документация, опрашиваются очевидцы, родственники и медработники.

Как сообщили «Вести», у заслуженного учителя, узника концлагеря Марии Дроновой началась гангрена на стопе правой ноги.

Сын женщины настоял на операции и отвез мать в больницу. Ее прооперировали и заявили, что операция прошла нормально.

Войдя в палату, мужчина увидел, что его матери ампутировали не правую стопу, а левую ногу — до середины бедра.

Как заявили медики, пациентке необходимо было ампутировать обе ноги. При этом, соответствующее направление из поликлиники исчезло, сообщил сын женщины.

В департаменте здравоохранения журналистам заявили, что решение об экстренной ампутации левой ноги принял консилиум врачей, поскольку конечность была «в опасном» состоянии.

Почему женщине не удалили стопу, пораженную гангреной, не уточняется.

Фото Вести Воронеж


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