С начала года рязанцы оформили 160 тысяч полисов ОСАГО

За 9 месяцев 2018 года рязанцы оформили 159,5 тысяч полисов ОСАГО. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года прирост составил 204%. Об этом сообщили в региональном отделении Центробанка.
«Электронные полисы ОСАГО позволяют сократить затраты на бланки, их выпуск и внедрение средств защиты. Для потребителя же это возможность быстро заключить необходимый для управления транспортным средством договор ОСАГО, не боясь отказа страховой компании или навязывания дополнительных услуг», — отметил управляющий региональным отделением ГУ Банка России Сергей Кузнецов.
Напомним, страховые компании обязали оформлять электронные полисы ОСАГО с января 2017 года.
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