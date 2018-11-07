Рязанский Роспотребнадзор оштрафовал 22 ларька с шаурмой на 162 тысячи

Рязанский Роспотребнадзор проверил 22 палатки с шаурмой. Проверки начались из-за частых жалоб покупателей. Об этом сообщил
Во всех проверенных торговых точках выявили нарушения, такие как:
- несоблюдение условий обработки инвентаря;
- отсутствие условий для обработки и мытья мяса и овощей;
- несоблюдение правил личной гигиены;
- отсутствие сопроводительных документов на продукцию;
- отсутствие личных медицинских книжек;
- реализация продукции с нарушениями условий хранения и сроков годности;
- несоблюдение товарного соседства при хранении продовольственного сырья и пищевых продуктов.
Роспотребнадзор утилизировал 37,8 килограмм готовой пищевой продукции.
Всего составили 24 протокол об административных правонарушениях. Четыре объекта закрыли на срок от 10 до 45 суток.
Ларьки оштрафовали на общую сумму 162 тысячи рублей.