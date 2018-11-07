Рязанец одолжил собутыльнику банковскую карту и остался без денег

В Рязанской области осудили мужчину, который украл деньги с банковской карты собутыльника. Об этом сообщил сайт Спасского районного суда.
Обвиняемый и его знакомый распивали спиртное. Когда алкоголь и закуска закончились, потерпевший дал знакомому банковскую карту и сказал пин-код.
Злоумышленник снял все деньги, которые были на карте потерпевшего.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 158 УК РФ.
Суд учел признание подсудимым вины, раскаяние в содеянном, наличие несовершеннолетнего ребенка и возмещение ущерба. Помимо этого, суд признал рецидив преступлений.
Мужчине назначили два года условно с испытательным сроком в два года.
Приговор вступил в законную силу.