Под Рязанью неизвестные обокрали половину домов садоводческого товарищества. Об этом сообщил ГТРК «
В одном из дворов СНТ «Ялино» сняли с петель металлические двери и унесли ворота, в другом — печь, лестницу, отрезали электропровода.
Отмечается, что убытки измеряются десятками тысяч рублей. Помимо этого, преступники оставляют «издевательские записки».
«Мелкие кражи были, но такого наглого вторжения старожилы не припомнят. За две недели ограблена половина из 60 домов. Берут буквально все. Да еще и с изрядной долей цинизма, в котором чувствуется безнаказанность», — говорится в сообщении.
Местные жители отмечают, что в кооперативе работала целая «банда»: сотни метров кабеля, металлический профлист на себе унести сложно. «Видимо, приезжали на грузовиках», — говорят они.
Полицейские проводят комплексные оперативные мероприятия.
Фото ГТРК «Ока»