На площадке для выгула собак в Приокском восстановили забор и подняли лавочки

В Рязани в парке имени Гагарина на площадке для выгула собак восстановили забор и спортивные снаряды. Ранее местная жительница рассказала, что рабочие
В ответ на официальный запрос RZN.info городская администрация обратила внимание на состояние площадки.
На сегодняшний день рабочие заделали дыру в сетчатом ограждении и приварили ранее скрепленные веревкой секции друг к другу.
Поломанных снарядов на территории площадки также не оказалось, а заниженные после укладки тротуарной плитки лавочки подняли на уровень выше, подходящий для сидения человека.
Напомним, собаководы также высказались против выложенной тротуарной плитки из-за возможного причинения вреда их питомцам.