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19:08, 7 ноября 2018 160
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На площадке для выгула собак в Приокском восстановили забор и подняли лавочки 1

На площадке для выгула собак в Приокском восстановили забор и подняли лавочки

Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

В Рязани в парке имени Гагарина на площадке для выгула собак восстановили забор и спортивные снаряды. Ранее местная жительница рассказала, что рабочие повредили их при благоустройстве территории.

В ответ на официальный запрос RZN.info городская администрация обратила внимание на состояние площадки.

На сегодняшний день рабочие заделали дыру в сетчатом ограждении и приварили ранее скрепленные веревкой секции друг к другу.

Поломанных снарядов на территории площадки также не оказалось, а заниженные после укладки тротуарной плитки лавочки подняли на уровень выше, подходящий для сидения человека.

Напомним, собаководы также высказались против выложенной тротуарной плитки из-за возможного причинения вреда их питомцам.


Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

© RZN.info

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