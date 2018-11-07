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14:43, 7 ноября 2018 2 707
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На площади Ленина остановили больше полусотни маршрутчиков, высаживающих людей на дороге

На площади Ленина остановили больше полусотни маршрутчиков, высаживающих людей на дороге

Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

В среду, 7 ноября, полицейские на площади Ленина остановили более пятидесяти маршрутчиков, высаживающих людей на дороге. На остановке расположены трибуны, которые появились там к юбилею училища ВДВ. Корреспондент RZN.info прибыл на место и пообщался с очевидцами и сотрудниками ДПС.

В беседе пассажиры отметили, что водители маршруток просто привыкли здесь останавливаться.

«Мы уже привыкли к тому, что нас высаживают возле „изгородей“ и на „зебрах“. Маршрутчики почти всегда останавливаются, где им захочется: и на пешеходном переходе на площади Победы, и на перекрестке рядом с парком на улице Ленина. Габариты-то маленькие в сравнении с автобусом, потому им и удобно», — сказал рязанец.

Несмотря на то, что территория остановки занята автомобилями дирекции благоустройства города (ДБГ) и на площади устанавливают трибуны, водители продолжают высаживать людей на «привычном» для них месте. Полицейские в беседе с корреспондентом RZN.info рассказали, что дежурят на проспекте из-за митинга.

Сотрудники отметили, что за несколько часов остановили больше пятидесяти водителей и указали на временную остановку на улице Соборной, где установлены соответствующие знаки. По словам водителей, их никто не информировал о том, что остановку перенесут на другое место.

Автобусы и троллейбусы же не высаживали пассажиров в неположенном месте, заявили полицейские.

Как рассказали RZN.info в пресс-службе регионального УМВД, посадка и высадка пассажиров на проезжей части чрезвычайно опасна, так как другие водители их могут не заметить и задавить.

«За остановку в неустановленном месте водителям грозит штраф по статье 11.33 КоАП РФ (нарушение порядка использования автобуса, трамвая или троллейбуса) в размере трех тысяч рублей, а за повторное нарушение в размере пяти тысяч», — отметили в ведомстве.


Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

© RZN.info

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