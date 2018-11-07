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18:43, 7 ноября 2018 173
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МЧС выпустило второе метеопредупреждение за сутки

МЧС выпустило второе метеопредупреждение за сутки

Фото: © RZN.info / Ксения Прялухина

МЧС выпустило второе метеопредупреждение за сутки. Соответствующее сообщение опубликовал сайт ведомства.

Ночью и утром в четверг, 8 ноября, на территории Рязанской области сохранится туман с видимостью 200-500 метров.

Местами будет слабый гололед.


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