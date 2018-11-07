В октябре ипотечные ставки в рязанских банках продолжили расти. За прошедший месяц ставки по жилищным кредитам подняли еще десять российских банков, передает
За октябрь выросли ставки в том числе в «Сбербанке», ВТБ, «Россельхозбанке», «Газпромбанке», «Уралсибе». В целом на долю банков, уже поднявших ставки, приходится около 80% всех выдаваемых в стране жилищных заемов.
Рост ипотечных ставок начался в сентябре 2018-го, после решения Центробанка изменить ключевую ставку. По словам председателя банка Эльвиры Набиуллиной, такое решение приняли для борьбы с инфляционными рисками.
При этом россияне продолжают брать ипотеку. Только в ВТБ выдача кредитов
Согласно прогнозу Международного рейтингового агентства Moody’s, средняя ставка по ипотеке
Вопрос об уровне ключевой ставки вновь рассмотрят на заседании совета директоров Банка России 14 декабря.