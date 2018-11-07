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10:59, 7 ноября 2018 312

Ипотека в Рязани продолжает дорожать — эксперты

Ипотека в Рязани продолжает дорожать — эксперты

В октябре ипотечные ставки в рязанских банках продолжили расти. За прошедший месяц ставки по жилищным кредитам подняли еще десять российских банков, передает РБК.

За октябрь выросли ставки в том числе в «Сбербанке», ВТБ, «Россельхозбанке», «Газпромбанке», «Уралсибе». В целом на долю банков, уже поднявших ставки, приходится около 80% всех выдаваемых в стране жилищных заемов.

Рост ипотечных ставок начался в сентябре 2018-го, после решения Центробанка изменить ключевую ставку. По словам председателя банка Эльвиры Набиуллиной, такое решение приняли для борьбы с инфляционными рисками.

При этом россияне продолжают брать ипотеку. Только в ВТБ выдача кредитов увеличилась в полтора раза. Суммарный объем заемов, выданных за девять месяцев 2018 года, уже превысил объем ипотеки, выданной за весь 2017 год.

Согласно прогнозу Международного рейтингового агентства Moody’s, средняя ставка по ипотеке достигнет 10% к концу года. Эксперты считают, что сентябрьское повышение ключевой ставки было не последним в этом году.

Вопрос об уровне ключевой ставки вновь рассмотрят на заседании совета директоров Банка России 14 декабря.


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