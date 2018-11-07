Более сотни рязанцев привлекли к ответственности за незаконное потребление электроэнергии

С начала 2018 года в Рязанской области выявили 1837 фактов незаконного потребления электроэнергии. В результате 105 нарушителей привлекли к административной ответственности по статье 7.19 КоАП РФ «Самовольное подключение и использование электрической, тепловой энергии, нефти и газа», сообщили в пресс-службе филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья» — «Рязаньэнерго».

Кроме того, по части 2 статьи 165 «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием» возбудили два уголовных дела.

При проведении рейдов энергетики выявили несанкционированные вмешательства в работу системы учета электроэнергии. В феврале составили акт о незаконном потреблении 496 800 кВт*ч электрической энергии на сумму 1 226 725,88 рубля. Второй подобный случай выявили в октябре, в результате безучетного потребления филиалу причинили ущерб на сумму 1 780 400,40 рубля.

Сейчас по фактам нарушения ведется проверка, вопрос возмещения ущерба решится в судебном порядке.

В «Рязаньэнерго» напомнили, что с 1 января 2016 года ужесточена административная ответственность за самовольное подключение к сетям и использование электроэнергии, а также нарушение правил пользования электроэнергией, устройства и эксплуатации энергопотребляющих установок.

«Помимо оплаты счета за украденную электроэнергию, самовольное подключение к электрическим сетям влечет наложение административного штрафа. На граждан — в размере от 5 до 15 тысяч рублей; на должностных лиц — от 30 до 80 тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до двух лет; на юридических лиц — от 100 до 200 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

Отмечается также, что ряде случаев за хищение электроэнергии предусмотрена уголовная ответственность. Правонарушителя могут наказан штрафом в размере до 300 тысяч рублей, принудительными работами или лишением свободы на срок до двух лет.

«Столь жесткие меры вызваны тем, что вмешательство в работу приборов учета и несанкционированное подключение опасно для жизни как самого расхитителя, так и окружающих. В результате хищений энергоресурсов происходят перепады напряжения в сети, выходит из строя бытовая техника соседей, повышается вероятность отключений электроэнергии и возникновения пожаров. Таким образом, от преступных действий энерговоров страдает не только электросетевая компания, но и добропорядочные граждане, исправно оплачивающие счета за электроэнергию», — подчеркнули в филиале.

«Сотрудники „Рязаньэнерго“ намерены последовательно добиваться возмещения ущерба, причиненного недобросовестными потребителями и призывают всех, кому становится известно о случаях воровства электроэнергии, незаконного подключения к электросетям, изготовления, распространения и применения „заряженных“ счетчиков, сообщать об этом», — обратились энергетики в рязанцам.