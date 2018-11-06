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20:02, 6 ноября 2018 192
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За неделю рязанцы направили Любимову 45 вопросов

За неделю рязанцы направили Любимову 45 вопросов

За неделю на сервер рязанского правительства поступило 50 вопросов для Николая Любимова. Примерно в половине из них были конкретные вопросы и предложения. Об этом сообщил сайт регионального правительства.

Их направили для дальнейшей работы. Вопросы делят по категориям: здравоохранение, культура, многоквартирные дома и ЖКХ, ремонт дорог, социальная защита, трудоустройство, благоустройство населенного пункта и лесное хозяйство.

За время работы кабинок с 24 сентября по 5 ноября сервисом воспользовалось более 970 рязанцев. В работу приняли свыше 300 обращений, содержащих конкретный вопрос или предложение. В настоящее время ответили на 156 обращения.

Ответы отправят рязанцам, если они оставили свои координаты (телефон, домашний адрес или адрес электронной почты), в противном случае — опубликуют на портале нашдом62.рф.

Кабинки, в которых можно задать вопрос «цифровому губернатору», до 25 ноября будут в Старожиловском, Кораблинском, Пронском, Скопинском, Милославском, Михайловском, Захаровском и Рыбновском районах.

В Рязани кабинки находятся по адресам:

  • улица Ленина, дом №30;
  • улица Вознесенская, дом №51а;
  • Московское шоссе, дом №18;
  • улица Связи, дом №14.

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