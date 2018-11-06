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16:43, 6 ноября 2018 844
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В среду 17 рязанских улиц останутся без света. Адреса

В среду 17 рязанских улиц останутся без света. Адреса

В среду, 7 ноября, на семнадцати улицах Рязани отключат свет. Об этом сообщил сайт администрации города.

Из-за ремонта на воздушной линии с 9:30 до 16:00 электричества не будет по адресам:

  • 1-й проезд Коняева;
  • 2-й проезд Коняева;
  • 3-й проезд Коняева;
  • 4-й проезд Коняева;
  • 5-й проезд Коняева;
  • улица Центральная, дома с №№ 1 по 22;
  • улица Коняева, дома с №№1 по 203;
  • Московское шоссе, дома с№№ 67 по 103б;
  • улица Хиринская (полностью);
  • улица Хиринский проезд (полностью);
  • 1-й Усадебный проезд (полностью);
  • 3-й Усадебный проезд (полностью);
  • улица 4-й Усадебный проезд (полностью);
  • Животноводческий проезд, дома с №№2 по 40;
  • улица Усадебная (полностью);
  • 1-й Центральный проезд;
  • 2-й Центральный проезд.

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