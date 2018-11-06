В Рыбном открыли парк с роллердромом

В День народного единства, 4 ноября, на улице Большой в Рыбном открыли городской парк. Об этом пишет ИД «
Парк начали благоустраивать в прошлом году. В этом году завершилась вторая очередь работ.
В парке появились роллердром, дополнительные тротуарные дорожки и освещение, крытая сцена, а также защитное покрытие на детской, волейбольной и тренажерной площадках.
«Плод наших объединенных усилий вы можете видеть здесь: на заброшенном когда-то пустыре получился такой замечательный парк. То, что мы с вами вместе создаем, важно не только сохранить, но и приумножить, и я уверен, что у нас это получится», — отметил на открытии глава мэрии Рыбного Михаил Панфилов.