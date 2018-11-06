Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

10:16, 6 ноября 2018 1 034
 0    0

В Рыбном открыли парк с роллердромом

В Рыбном открыли парк с роллердромом

В День народного единства, 4 ноября, на улице Большой в Рыбном открыли городской парк. Об этом пишет ИД «Пресса».

Парк начали благоустраивать в прошлом году. В этом году завершилась вторая очередь работ.

В парке появились роллердром, дополнительные тротуарные дорожки и освещение, крытая сцена, а также защитное покрытие на детской, волейбольной и тренажерной площадках.

«Плод наших объединенных усилий вы можете видеть здесь: на заброшенном когда-то пустыре получился такой замечательный парк. То, что мы с вами вместе создаем, важно не только сохранить, но и приумножить, и я уверен, что у нас это получится», — отметил на открытии глава мэрии Рыбного Михаил Панфилов.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
10:16, 6 ноября 2018
В Рыбном открыли парк с роллердромом
10:13, 6 ноября 2018
Рязанцам представят новинки меховой моды
8:57, 6 ноября 2018
День народного единства и взрыв газа. Главные новости выходных, 3-5 ноября
19:30, 5 ноября 2018
Рязанцы стали вдвое реже жаловаться в Банк России
17:14, 5 ноября 2018
Рязанцам напомнили правила безопасности при обращении с газом
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
6 дней назад
Самосознание малороссийского народа и автокефалия Украинской Церкви

Самосознание малороссийского народа и автокефалия Украинской Церкви

Какая страшная трагедия самосознания. Но как она произошла?

Популярное
Комментируемое
Новое
11:38, 26 октября 2018 25 812
Глава Росгвардии открыл в Рязани закладной камень памятника погибшим силовикам
18:39, 3 ноября 2018 23 433
В Рязанской области загорелся газопровод 1
18:11, 3 ноября 2018 22 186
В Египте потерпел крушение новый истребитель МиГ-29М
17:48, 3 ноября 2018 21 408
Козак заявил о невозможности госрегулирования цен на бензин 2
17:44, 28 октября 2018 19 800
Строители храма Василия Рязанского залили бетон на высоте три метра 13
Все новости
Голосования

Приходилось ли вам давать взятку?

Окончание опроса: 12.11.2018
Архив голосований
Форум