В России утвердили новые правила идентификации пользователей мессенджеров. Об этом со ссылкой на постановление кабмина, передает РИА «
Отмечается, что сервисами смогут пользоваться только оформленные абоненты. Соответствующие правила вступят в силу через 180 дней.
Кроме того, проверять информацию о корректности номера будут администраторы мессенджера. Ответить оператор будет должен через 20 минут.
Также известно, что в базы данных зафиксируют сведения о том, в каких приложениях переписываются их клиенты.
Те, кто уже пользуется мессенджерами, не будут проходить идентификацию, если информация оператора и сервиса совпадет.