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11:29, 6 ноября 2018 916
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В России утвердили новые правила идентификации пользователей мессенджеров

В России утвердили новые правила идентификации пользователей мессенджеров

Фото: Pixabay.com

В России утвердили новые правила идентификации пользователей мессенджеров. Об этом со ссылкой на постановление кабмина, передает РИА «Новости».

Отмечается, что сервисами смогут пользоваться только оформленные абоненты. Соответствующие правила вступят в силу через 180 дней.

Кроме того, проверять информацию о корректности номера будут администраторы мессенджера. Ответить оператор будет должен через 20 минут.

Также известно, что в базы данных зафиксируют сведения о том, в каких приложениях переписываются их клиенты.

Те, кто уже пользуется мессенджерами, не будут проходить идентификацию, если информация оператора и сервиса совпадет.


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