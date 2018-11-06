В Подмосковье начали штрафовать за борщевик. Первый штраф в 400 тысяч рублей заплатит компания «Юниор», передает
На семи гектарах компании проверяющие нашли не только борщевик, но и иву, березу и сорняки.
В 2018 году на борьбу с борщевиком в Подмосковье выделили 300 миллионов рублей.
Справка:
Борщевик Сосновского — ядовитый сорняк с мощными стеблями. Он вырастает до трех метров в высоту. При контакте с растением у человека возникают сильные ожоги. Борщевик может быстро захватывать новые территории.