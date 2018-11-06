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16:03, 6 ноября 2018 1 016
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В Подмосковье начали штрафовать за борщевик

В Подмосковье начали штрафовать за борщевик

Фото: Pixabay.com

В Подмосковье начали штрафовать за борщевик. Первый штраф в 400 тысяч рублей заплатит компания «Юниор», передает ТАСС.

На семи гектарах компании проверяющие нашли не только борщевик, но и иву, березу и сорняки.

Закон об административной ответственности за выращивание борщевика в Подмосковье вступил в силу 1 ноября. Для граждан штраф составляет от 2 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — от 20 тысяч до 50 тысяч, для организаций — от 150 тысяч до миллиона.

В 2018 году на борьбу с борщевиком в Подмосковье выделили 300 миллионов рублей.

Справка:

Борщевик Сосновского — ядовитый сорняк с мощными стеблями. Он вырастает до трех метров в высоту. При контакте с растением у человека возникают сильные ожоги. Борщевик может быстро захватывать новые территории.


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