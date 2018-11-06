В пятницу, 2 ноября, в Горроще нашли повешенного мужчину. Тело обнаружили днем во дворе дома. В региональном следкоме
По одной из версий, мужчина 1977 года рождения покончил с собой.
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Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко
В пятницу, 2 ноября, в Горроще нашли повешенного мужчину. Тело обнаружили днем во дворе дома. В региональном следкоме
По одной из версий, мужчина 1977 года рождения покончил с собой.
© RZN.info
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