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14:58, 6 ноября 2018 3 066
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В Горроще нашли повешенного мужчину

В Горроще нашли повешенного мужчину

Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

В пятницу, 2 ноября, в Горроще нашли повешенного мужчину. Тело обнаружили днем во дворе дома. В региональном следкоме RZN.info сообщили, что по данному факту проводят проверку.

По одной из версий, мужчина 1977 года рождения покончил с собой.


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