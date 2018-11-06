В 2018 году в авариях с автобусами в Рязанской области погибли четыре человека, 143 пострадали. Статистику опубликовала
Всего за девять месяцев текущего года произошло 81 ДТП с автобусами. Из них 54 ДТП — по вине водителей в автобусов. При этом один человек погиб, 89 получили травмы.
С января по сентябрь водители автобусов допустили 7962 нарушения ПДД.
В организациях, которые занимаются перевозкой пассажиров на коммерческой основе, провели 30 внеплановых проверок.
В результате выдали пять предписаний и к административной ответственности привлекли семь должностных лиц, одно юридическое и одного индивидуального предпринимателя.
К административной ответственности за год привлекли 110 должностных лиц, одного предпринимателя и одно юрлицо.
Как отметили в полиции, рейды продолжаются.