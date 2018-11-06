Сасовские учителя победили во всероссийском конкурсе

Учитель информатики сасовской школы № 6 Александр Кузнецов и учитель физкультуры школы № 3 Марина Дергачева стали победителями «Третьего всероссийского смотра-конкурса на лучшую презентацию образовательного учреждения — 2018» в своих номинациях. Об этом сообщило издательство «
Отмечается, что конкурс проходил в Сочи. Авторский сайт, представленный Кузнецовым, и инновационный проект Дергачевой, вошли в число победителей финального этапа смотра-конкурса, а также получили заслуженное признание и уважение со стороны коллег из 37-ми регионов России.
Жюри отметило высокий уровень подготовки и огромную значимость представленных материалов. За победу учителей наградили дипломами и медалями.