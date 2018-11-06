Рязанские СОБРовцы отработали действия по освобождению заложников

Бойцы СОБР вернулись из полевого выхода. В течение недели сотрудники спецподразделения выполняли задачи, максимально приближенные к боевым. Об этом сообщила пресс-служба управление Росгвардии по Рязанской области.
В программу вошли занятия по огневой, специальной и тактической подготовке, практические тренировки по оказанию первой помощи раненым и действия по освобождению заложников.
Кроме того, бойцы провели занятия по инженерно-саперной подготовке, отработали приемы боевого гранатометания и выполнили нормативы по стрельбе из различных видов штатного оружия в дневное и ночное время.
«В рамках полевого выхода бойцы СОБР показали не только высокий уровень профессиональной подготовки, но и умение слаженно работать в составе группы», — отметил командир СОБР полковник полиции Валерий Семин.