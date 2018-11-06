Рязанцам представят новинки меховой моды

Кировская меховая фабрика представит рязанцам свои новинки. Выставка-распродажа пройдет с 8 по 11 ноября в центре «Ока» по адресу: улица Радищева, 1/80.
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«Русские меха одни из лучших в мире, ведь история скорняжного дела уходит глубоко в века. Кировская меховая фабрика сохранила традиции предков», — отметили представители компании.
На выставке рязанцы увидят:
- различные модели из норки с широким выбором кроя и окраса;
- нутрию в первозданном виде и стриженую;
- лису;
- мутон.
По словам представителей компании, норка — один из самых популярных мехов, отличающийся пушистостью, легкостью и теплотой. В коллекции Кировской меховой фабрики представлены классические (прямой или трапециевидный крой) и более строгие модели «Парижанка» и «Москвичка», шубы с миксовым размещением меховых фрагментов, изделия со свободным кроем («Летучая мышь») и поперечно расположенные шкурки.
Рязанцам предложат модели с закругленным низом («Рубашка») и собранным на кулиску подол («Баллончик»), а также «Свадебную» шубу из белоснежной норки с воротником-стойкой, рукавом до локтя, прямым кроем и отделкой ворота и низа рукава черно-бурой лисой.
Нутрию в компании назвали универсальным мехом, которому не страшны мороз, ветер и влага. В каталоге Кировской меховой фабрики есть модели шуб из стриженой нутрии («Пончо», «Диор», «Шанель Блюз», «Прада», «Дора», «Ева», «Камелия») и из неостриженного меха («Наташа», «Муза»).
Выставка-распродажа будет работать с 10:00 до 19:00.