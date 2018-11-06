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10:13, 6 ноября 2018 524

Рязанцам представят новинки меховой моды

Рязанцам представят новинки меховой моды

Кировская меховая фабрика представит рязанцам свои новинки. Выставка-распродажа пройдет с 8 по 11 ноября в центре «Ока» по адресу: улица Радищева, 1/80.

Используя промокод, размещенный на официальном сайте компании, рязанцы смогут приобрести любое изделие со скидкой 20% или в беспроцентную рассрочку на 24 месяца.

«Русские меха одни из лучших в мире, ведь история скорняжного дела уходит глубоко в века. Кировская меховая фабрика сохранила традиции предков», — отметили представители компании.

На выставке рязанцы увидят:

  • различные модели из норки с широким выбором кроя и окраса;
  • нутрию в первозданном виде и стриженую;
  • лису;
  • мутон.

По словам представителей компании, норка — один из самых популярных мехов, отличающийся пушистостью, легкостью и теплотой. В коллекции Кировской меховой фабрики представлены классические (прямой или трапециевидный крой) и более строгие модели «Парижанка» и «Москвичка», шубы с миксовым размещением меховых фрагментов, изделия со свободным кроем («Летучая мышь») и поперечно расположенные шкурки.

Рязанцам предложат модели с закругленным низом («Рубашка») и собранным на кулиску подол («Баллончик»), а также «Свадебную» шубу из белоснежной норки с воротником-стойкой, рукавом до локтя, прямым кроем и отделкой ворота и низа рукава черно-бурой лисой.

Нутрию в компании назвали универсальным мехом, которому не страшны мороз, ветер и влага. В каталоге Кировской меховой фабрики есть модели шуб из стриженой нутрии («Пончо», «Диор», «Шанель Блюз», «Прада», «Дора», «Ева», «Камелия») и из неостриженного меха («Наташа», «Муза»).

Выставка-распродажа будет работать с 10:00 до 19:00.


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