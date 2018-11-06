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12:01, 6 ноября 2018 329

На создание первого в Нижегородской области цифрового РЭС направят 400 миллионов

На создание первого в Нижегородской области цифрового РЭС направят 400 миллионов

ПАО «МРСК Центра и Приволжья» запускает в Нижегородской области пилотный проект «Цифровой РЭС», который должен дать старт цифровизации всего электросетевого комплекса региона. Площадкой выбрали Арзамасский сельский район электрических сетей (РЭС).

Как отметили в пресс-службе МРСК Центра, цифровой РЭС позволит апробировать новую для региона технологию, оценить ее действенность и эффективность для достижения стоящих перед электросетевой компанией целей.

Проект осуществят на базе современного программно-технологического комплекса до конца 2020 года. Его стоимость предварительно оценили в 400 миллионов рублей.

«Современный многофункциональный комплекс позволяет в режиме реального времени отслеживать работу всех подстанций и линий электропередачи в зоне ответственности электросетевой компании», — говорится в сообщении.

Электроустановки Арзамасского сельского РЭС оборудуют реклоузерами, разъединителями с моторным приводом, датчиками контроля напряжения на отходящих от трансформаторных подстанций линиях электропередачи 0,4 кВ и трехфазными комплектами индикаторов повреждения линий. Кроме того, энергетики установят 6104 цифровых прибора учета электрической энергии.

Предполагается, что с началом работы цифрового РЭС снизятся операционные издержки на эксплуатацию электросетей и нагрузка на персонал, условия работы сотрудников станут более безопасными, при возможных технологических нарушениях сократится время поиска повреждений.

По предварительным подсчетам, проект обеспечит электросетевой компании экономию в размере 30,86 миллиона в год.

Гендиректор МРСК Центра Игорь Маковский рассказал, что цифровые проекты будут внедрять сразу в 20 субъектах России.

«Средства, сэкономленные в результате реализации концепции цифровизации, будут инвестироваться в первую очередь в опережающее развитие и повышение доступности электросетевой инфраструктуры, что станет дополнительным фактором для обеспечения социально-экономического развития территорий и позволит решить главную для энергетиков задачу — удовлетворить потребности граждан в надежном и качественном электроснабжении», — отметил Маковский.


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