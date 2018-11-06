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9:22, 6 ноября 2018 159
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На пожаре в михайловском селе пострадал человек

На пожаре в михайловском селе пострадал человек

Фото: Pixabay.com

В воскресенье, 5 ноября, на пожаре в михайловском селе Новопанское пострадал человек. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

О возгорании в жилом доме пожарные узнали в 4:40. На место выезжали два расчета.

Огонь уничтожил дом.


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