На пожаре в михайловском селе пострадал человек

В воскресенье, 5 ноября, на пожаре в михайловском селе Новопанское пострадал человек. Об этом
О возгорании в жилом доме пожарные узнали в 4:40. На место выезжали два расчета.
Огонь уничтожил дом.
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Фото: Pixabay.com
В воскресенье, 5 ноября, на пожаре в михайловском селе Новопанское пострадал человек. Об этом
О возгорании в жилом доме пожарные узнали в 4:40. На место выезжали два расчета.
Огонь уничтожил дом.
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