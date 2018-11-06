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9:59, 6 ноября 2018 317
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На пожаре в Михайловском районе погиб мужчина

На пожаре в Михайловском районе погиб мужчина

Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

На пожаре в михайловском селе Новопанском в воскресенье, 5 ноября, погиб 55-летний мужчина. Об этом RZN.info сообщили в региональном ГУ МЧС.

Неизвестно, был ли он хозяином дома или снимал жилье.

Напомним, на место выезжали два расчета.


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