На пожаре в Кемеровской области погибли шесть детей

Во вторник, 6 ноября, на пожаре в Юрге Кемеровской области погибли восемь человек, в том числе шесть детей. Все они — члены одной семьи, сообщает
Возгорание в жилом доме на улице Тупиковой началось около четырех утра. Выжить смогла только 42-летняя женщина. Погибли ее 72-летняя мать, 30-летний сожитель, трое детей и трое внуков. Как оказалось, семья арендовала дом.
С огнем справились за час. Пострадал один пожарный.
Следователи выясняют обстоятельства возгорания. Они возбудили дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».