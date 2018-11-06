Касимовская мошенница несколько раз обворовывала одну и ту же пенсионерку. Об этом
О «визитах» злоумышленницы к 71-летней пенсионерке из Елатьмы рассказали местные жители. По их словам, женщина обходила несколько домов и «проверяла» двери, нажимая на ручки.
«Возможно, таким образом она искала незапертую дверь, ведь однажды, когда хозяйка дома распахнула перед ней дверь, женщина сказала, что ошиблась адресом и поспешила ретироваться», — пояснили в пресс-службе.
Полицейские задержали злоумышленницу после очередного звонка жителей поселка. Как оказалось, она украла у пенсионерки 85 тысяч рублей. Пожилая женщина хранила сбережения в одном и том же месте, а мошенница периодически незаметно заходила в дом через незапертую дверь.
На 44-летнюю злоумышленницу завели уголовное дело по части 3 статьи 158 УК. Его грозит до шести лет тюрьмы.