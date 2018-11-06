Касимов на день останется без воды

В среду, 7 ноября, в Касимове отключат воду. Об этом корреспонденту RZN.info сообщили в местном водоканале.
Там добавили, что воды не будет с 9 до 15 часов.
Причиной отключения назвали ремонтно-восстановительные работы.
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В среду, 7 ноября, в Касимове отключат воду. Об этом корреспонденту RZN.info сообщили в местном водоканале.
Там добавили, что воды не будет с 9 до 15 часов.
Причиной отключения назвали ремонтно-восстановительные работы.
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