Еще одну пару из Рязани покажут в шоу о новобрачных

Еще одну пару из Рязани покажут в новом шоу о новобрачных «Четыре свадьбы». Об этом сообщил сайт телеканала «Пятница!».
В каждом выпуске программы четыре пары из разных городов России будут соревноваться за главный приз — романтическое путешествие на двоих.
По правилам реалити-шоу, бороться за приз будут невесты: они посетят свадьбы своих соперниц и оценят торжества.
Отмечается, что Анастасия и Сергей выбрали королевский стиль для празднования торжества. Ради победы рязанка «постарается превзойти своих конкуренток в выборе места проведения мероприятия, свадебного наряда и даже меню».
Передачу покажут во вторник, 6 ноября, в 19:00 на телеканале «Пятница!».
Напомним, ранее в эфир вышла программа с участием других